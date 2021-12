Feuerwehr stundenlang bei Brand auf der Müllhalde in Edersleben im Einsatz

Edersleben/MZ - Auf dem Gelände der Müllaufbereitungsanlage in Edersleben hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Gegen 3.15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Edersleben, Riethnordhausen und Wallhausen per Sirene alarmiert und rückten mit 24 Einsatzkräften auf den Hutdeckel aus, wo sich die Verwertungsanlage befindet.

Den akuten Brand hatten die Einsatzkräfte bis zum Morgen unter Kontrolle gebracht. Sie hatten allerdings noch bis nach 11 Uhr damit zu tun, den verdichteten Müll auseinanderzuziehen, um letzte Brandnester aufspüren und löschen zu können.

Als die drei Wehren um 11.19 Uhr abrückten, entdeckten die Ederslebener in ihrem Ort eine Ölspur. Daraufhin wurde erneut per Sirene alarmiert und die Spur beseitigt.