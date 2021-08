Feuerwehr in Hermerode freut sich auf neue Garage

Hermerode/MZ - Der Termin ist gesetzt: „Wir fangen im August an.“ In der 32. Kalenderwoche, das wäre in der Zeit zwischen dem 9. und 13. August, sei Bauanlaufberatung, sagt Carina Bamberg, Bauamtsleiterin in der Mansfelder Stadtverwaltung. In der Besprechung wird es um Details für die neue Garage für die Freiwillige Feuerwehr Hermerode gehen. Die alte Garage entspricht seit Jahren nicht mehr den allgemein geltenden Vorschriften.

Nun rückt der Rohbau des Gebäudes in den Mittelpunkt des Geschehens. Nach den zeitlichen Vorstellungen der Planer soll der Rohbau samt Außenarbeiten bis zum Jahresende fertig sein. „Damit im Winter die Innenarbeiten ausgeführt werden können“, erklärt Bamberg. Die Feuerwehr-Unfallkasse hatte die räumlichen Verhältnisse bei der Feuerwehr in Hermerode in der Vergangenheit kritisiert. Für den Neubau erhält die Stadt finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 80.000 Euro vom Land.

Abriss der alten Garage geplant

Die alte Garage soll abgerissen werden, wenn das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in dem fertiggestellten neuen Gebäude untergestellt werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die alte Garage auf jeden Fall noch gebraucht. Im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Stellplatzes für das Feuerwehrauto sollen sich auch die sanitären Bedingungen für die Mitglieder der Feuerwehr verbessern. Aus Platzgründen sind dafür Bereiche der benachbarten Gaststätte „Brauner Hirsch“ vorgesehen. Im oberen Bereich des kommunalen Gebäudes ist genügend Platz für moderne Sanitäranlagen mit Duschen, Umkleideräume sowie für einen Schulungsraum.

Die Mitglieder der Feuerwehr freuen sich auf die verbesserten Bedingungen und gingen wegen der schwierigen räumlichen Verhältnisse in der Vergangenheit viele Kompromisse ein. So bewahren sie ihre Uniformen zu Hause auf, damit die Einsatzkleidung keine Stockflecke bekommt.