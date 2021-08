Feuer in Einfamilienhaus in Südharz: Frau per Drehleiter aus Dachgeschoss gerettet

Südharz/Halle (Saale)/MZ - In Dittitchenrode, einem Ortsteil der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz, ist am Montagabend ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer war gegen 21 Uhr gemeldet worden. Eine Bewohnerin musste von der Feuerwehr per Drehleiter aus dem Dachgeschoss des Wohnhauses gerettet werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Halle am Dienstagmorgen. Ein weiterer Bewohner konnte sich zuvor selbst in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehren aus Roßla, Bennungen und Uftrungen waren mit 39 Kameraden und acht Fahrzeugen im Einsatz. Das Haus ist durch die starke Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar, hieß es. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Weshalb das Feuer ausbrach, ist unklar und muss nun ermittelt werden. Dazu wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.