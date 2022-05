Feriencamp zeigt es: So kann „Bewegter Unterricht“ in Siersleben funktionieren

In Siersleben findet in dieser Woche ein „Bewegtes Feriencamp“ statt. Wie die Stimmung vor Ort ist - und was das mit der geplanten Privatschule zu tun hat.

Siersleben/MZ - An diesem Morgen gleicht die Turnhalle in Siersleben einem riesigen Spieleparcours. 120 Felder, Würfel, Springseile, Laufstrecken. „Fritz Fit ärgere dich nicht“ heißt das, was Sportpädagoge Andreas Günther und Studentinnen von der Uni Halle hier aufgebaut haben. Zählen, rechnen, und sich bewegen - Erfrischung für Körper und Geist sozusagen. „Das Konzept ist, dass Bewegung und Lernen verbunden werden“, sagt Lehramtsstudentin Rosa Bertz. So würden sich Dinge viel besser einprägen.