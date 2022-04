Familie mit Kindern verunglückt schwer auf der Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz

Ihr Auto wird von einem Pkw getroffen, der in die Leitplanke geraten ist. Hubschrauber bringt eine schwer verletzte Seniorin in die Klinik.

Rothenschirmbach. - Ein schwerer Unfall hat am Sonntagnachmittag eine Vollsperrung der Autobahn 38 in Richtung Göttingen notwenig gemacht. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle ist gegen 13.45 Uhr ein Mazda auf Höhe der Abfahrt Rothenschirmbach nach links in die Leitplanke gefahren und dann gegen einen in gleicher Richtung fahrenden und mit sechs Personen besetzten Fiat geschleudert, der sich daraufhin überschlug.