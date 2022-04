Familie Harre reist mit dem Feuerlösch-Oldtimer ein Jahr lang durch Osteuropa

Gorenzen/MZ - „Drei Jahre sind viel zu lang und eine sehr kurze Zeit. Stimmt beides. Vor etwas mehr als drei Jahren sind wir zurückgekehrt von unserer ersten großen Reise. 17 Länder in neun Monaten waren es damals. Seitdem ist viel passiert und vor allem wurde mit jedem weiteren Tag deutlicher, dass wir wieder auf die Piste müssen. Das Fernweh ließ nie locker und das Reisefieber hat uns nach wie vor im Griff.“ So schreiben es Philipp und Christin Harre aus Gorenzen in ihrem Reiseblog. Und kündigen damit an, dass sie gemeinsam mit der dreiköpfigen Hundecrew, bestehend aus Mila, Wenzel und Nella, wieder auf Tour gehen werden mit ihrer Oldtimerfeuerwehr, die sie Olga getauft haben.