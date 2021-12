Fahrzeug streift Auto und prallt gegen Hauswand

Sachschaden in unbekannter Höhe in Sandersleben

Sandersleben/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Bernburger Straße in Sandersleben ist am Donnerstag, kurz nach 19 Uhr, Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wollte ein Autofahrer mit seinem Pkw ein parkendes Fahrzeug umfahren, das am rechten Straßenrand geparkt war. Dabei streifte er das Fahrzeug, drehte sichin der Folge mit seinem Pkw einmal und prallte dabei gegen eine Hauswand. Der Fahrer stand leicht unter Alkohol, so die Sprecherin. Verletzt wurde niemand.