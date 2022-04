Extra-Schulklassen sollen Kindern aus der Ukraine in Mansfeld-Südharz helfen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - In Mansfeld-Südharz sollen schnellstmöglich so genannte „Ankunftsklassen“ für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Start gehen. Wie Landrat André Schröder (CDU) zuletzt mitteilte, sind für den Kreis insgesamt sechs solcher Klassen geplant. Davon seien jeweils zwei im Bereich Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt vorgesehen, so der Chef der Kreisverwaltung von Mansfeld-Südharz.