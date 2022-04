Experte gibt Einblicke in die Schätze und spannenden Funde des Süßen Sees

Eisleben/MZ - Was schlummert eigentlich auf dem Boden des Süßen Sees? Diese Frage geht der Unterwasserarchäologe Sven Thomas auf den Grund. In seinem Vortrag in Luthers Sterbehaus mit dem Titel „Versunkene Schätze - Unterwasserarchäologie in Sachsen-Anhalt“ erzählte er interessierten Mansfeldern von seinen Tauchgängen aus den letzten Jahren. Über 30 Personen saßen gespannt auf ihren Stühlen im Museum. „Ich werde es heute eher unterhaltsam statt wissenschaftlich halten“, begrüßte der Experte die Besucher.