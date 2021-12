Erste Kommune stimmt zu: Seegebiet tritt SMG-Anteile an Kreis ab

Luftbild der Schlosskirche und des Schlosses in Seeburg am Süßen See.

Röblingen/MZ - Die Umstrukturierung der Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz (SMG) wird konkret: Der Gemeinderat des Seegebiets hat die Anteile der Kommune an der SMG an den Landkreis abgetreten. Das Seegebiet ist damit die erste Kommune in Mansfeld-Südharz, die den Weg für eine neu aufgestellte Standortmarketinggesellschaft freigemacht hat.

Die Pläne von Landrat André Schröder (CDU) sehen vor, dass künftig nicht mehr die Kommunen Gesellschafter der SMG sein sollen - bisher waren das sechs der elf Städte und Gemeinden in MSH, sondern nur noch Landkreis und Sparkasse. Der Kreis kauft den Kommunnen deshalb die Anteile von jeweils 5.000 Euro ab, diese müssen zudem künftig keine Zuschüsse mehr zahlen. Finanziert werden soll die SMG fortan über die Kreisumlage. In Zukunft soll die Standortmarketinggesellschaft somit einheitlich in der Hand des Kreises sein, die Kommunen werden über die so genannte „Lenkungsgruppe Strukturwandel“ in die Arbeit eingebunden.

Jürgen Ludwig (parteilos), Bürgermeister im Seegebiet, begrüßte das einstimmige Votum des Gemeinderats. „Es ist richtig, dass die SMG in die Hand des Landkreises kommt“, sagte Ludwig der MZ. Landrat Schröder sei bei der Sitzung persönlich vor Ort gewesen und habe die Pläne ausführlich dargelegt. In den kommenden Wochen und Monaten sollen auch die übrigen Kommunen ihre SMG-Anteile an den Kreis abtreten.