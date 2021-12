Aseleben/MZ - In Aseleben haben Unbekannte am Parkplatz am Süßen See mehrere Objekte mit Graffitis beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden eine WC-Anlage sowie Verkehrszeichen und Hinweisschilder mit blauer Farbe besprüht. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.