Erleichterung für die Autofahrer: Brücke bei Abberode wieder für den Verkehr freigegeben

Abberode - Autofahrer und Anwohner haben lange darauf gewartet und sind erleichtert: Nach einer bau- und verkehrsbehördlichen Abnahme ist die neue Brücke über die Eine bei Abberode wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrzeuge können in beide Richtungen rollen. Die weiträumige Umleitung entfällt. Die Freigabe erfolgte einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums zufolge planmäßig. Knapp zehn Monate ist an der Brücke gebaut worden. Seitdem war sie nicht mehr befahrbar.

„Das Land Sachsen-Anhalt hat knapp eine Million Euro in den Ersatzneubau investiert“, erklärte Verkehrsminister Thomas Webel anlässlich der Übergabe. Eine Instandsetzung des 140 Jahre alten Vorgängerbauwerks sei aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht mehr in Betracht gekommen. Die neue Brücke an der L 230 bringt es „auf eine Stützweite von gut sieben Metern“. Die Fahrstreifen seien jeweils 3,25 Meter breit, heißt es weiter.

Die Baumaßnahme beschränkte sich nicht nur auf die Erneuerung des Brückenbauwerkes. Es wurden außerdem 250 Meter der angrenzenden Landesstraße grundhaft ausgebaut. Dabei sei „eine Krümmenverbesserung vorgenommen worden“. Das heißt, der Verlauf und die Lage der Straße wurden optimiert. Die L 230 sei in diesem Bereich für Autofahrer nun sicherer zu passieren. Wegen des Abbruchs der alten Brücke und dem Neubau bis zur Herstellung der Straßenanbindungen musste die L 230 voll gesperrt bleiben. Die Umleitung führte in dieser Zeit über die Orte Stangerode, Willerode und Bräunrode zur B 242. (mz)