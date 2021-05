Erhält der Jugendkreistag in Mansfeld-Südharz ein eigenes Budget im Kreishaushalt?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - 31 Schülerinnen und Schüler haben vor rund zwei Monaten am vierten Jugendkreistag in Mansfeld-Südharz teilgenommen. Mit ihren Beschlüssen befasst sich nun die „große“ Politik. Vor allem zu einem Beschluss müssen die Mitglieder des Finanzausschusses am kommenden Montag sowie später auch die Kreistagsmitglieder Stellung beziehen: Soll der Umsetzung der Beschlüsse des Jugendkreistages ein eigenes Budget im Kreishaushalt eingeräumt werden?

Hierbei stehen aktuell 20.000 Euro zur Debatte, die ab dem Jahr 2022 jährlich im Bereich der freiwilligen Aufgaben eingestellt werden müssten. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Jugendkreistag im März einstimmig gefasst. So soll gewährleistet werden, dass es überhaupt Spielraum gibt, die Beschlüsse der Schüler umzusetzen. Denn bisher ist in dieser Hinsicht noch nicht allzu viel passiert.

In diesem Jahr hatten Schüler der Sekundarschulen Roßla und „Am Salzigen See“ Röblingen sowie vom Luther-Gymnasium in Eisleben und vom Beruflichen Gymnasium der Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz am Jugendkreistag teilgenommen. Die vier Beschlussvorlagen in diesem Jahr befassten sich mit der Schulraumumgestaltung der jeweils eigenen Schule. Die Ausstattung und Einrichtung von einem Aufenthalts- und einem Speiseraum, die Umgestaltung des Schulfoyers, die Umgestaltung von Schulräumen und Fluren durch Wandbilder sowie die Ausstattung und Einrichtung eines multifunktionalen Schülerbereichs waren den Schülern wichtig. Eine Beschlussvorlage widmete sich dem Thema der Verbesserung des gesamten Liniennetzes des ÖPNV in Mansfeld-Südharz und der Anpassung der Busse für die Schülerbeförderung der eigenen Schule. Der Jugendkreistag soll dazu beitragen, dass sich Jugendliche stärker für Politik interessieren und demokratische Entscheidungsprozesse verstehen. Zudem soll die Identifikation mit der Region gefördert werden. (mz)