Elektrisches Müllauto war zu Testzwecken in Mansfeld-Südharz unterwegs

Sangerhausen - Wer es bisher gefahren ist, sagt, es klinge und fahre sich so wie eine Straßenbahn. Ansonsten scheint es aber nicht so viele Unterschiede zu geben zwischen einem herkömmlichen Müllauto und seinem vollelektrischen Bruder - abgesehen von den Akkus, die jeder für sich rund eine Tonne wiegen. Was hat es mit dem vollelektrischen Müllauto auf sich, das in dieser Woche zu Testzwecken im Landkreis unterwegs war?

