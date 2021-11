Eintracht Emseloh ist zur Halbserie Tabellenführer der Landesliga Staffel Süd

Emseloh/MZ - Rückblick. Es läuft die Saison 2010/11 der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz. Die Eintracht-Teams aus Emseloh und Lüttchendorf liefern sich einen Zweikampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesklasse. Am Ende jubeln die Emseloher, das Team von Trainer Wolfgang Hartmann holt den Titel und steigt auf.

Zehn Jahre später gleichen sich die Bilder. Wieder liefern sich die Eintracht-Teams aus Emseloh und Lüttchendorf ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Diesmal allerdings nicht in der höchsten Spielklasse im Landkreis Mansfeld-Südharz, sondern in der Landesliga, es geht um den Sprung in die Verbandsliga und damit die höchste Spielklasse Sachsen-Anhalts.

Eintracht Emseloh ist Herbstmeister

Emseloh in der Verbandsliga? Eine 550-Seelengemeinde im Kreis der besten Mannschaften des Bundeslandes? Was vor zehn Jahren noch so weit weg und unrealistisch wie Corona oder der Aufstieg der Grünen war, könnte bald Realität werden. Nach elf von 22 zu absolvierenden Partien, also zur Halbserie, führt Eintracht Emseloh die Tabelle der Fußball-Landesliga Staffel Süd mit vier Zählern Vorsprung vor Verfolger Lüttchendorf an. Zehn Siege stehen zu Buche, nur Rot-Weiß Weißenfels ringt den Emselohern ein 2:2-Unentschieden und damit einen Punkt ab.

Und trotzdem. Wer mit den Trainern Steffen Heyer und Christian Schlolaut spricht merkt schnell, dass sie trotz des gegenwärtigen Höhenfluges „auf dem Teppich bleiben“. Beide Trainer sind sich einig, dass noch nichts erreicht wurde. „Klar sind wir Herbstmeister, aber dafür können wir uns nichts kaufen“, sagt Heyer. Und sein Co-Trainer stimmt ihm zu: „Abgerechnet wird zum Schluss. Dann werden wir sehen, wo wir stehen.“ Vom Aufstieg sprechen beide Trainer nicht. „Da können wir im Mai drüber reden. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.“

Gute Trainingsbeteiligung

Bei der Frage nach den Ursachen dafür, warum es derzeit so gut läuft, haben sowohl Heyer, als auch Schlolaut gleich mehrere Fakten parat. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Wir trainieren zweimal pro Woche, das klappt hervorragend“, so Schlolaut. Und Heyer fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit Wacker Helbra macht sich bezahlt.“

Einen weitaus wichtigeren Grund führen die beiden dann auf. „Unser Kader ist unheimlich gut besetzt. Die Verstärkungen sind voll eingeschlagen. Bei Gedeon Groß merkt man, dass er schon Oberliga gespielt hat. Er ist ein absoluter Führungsspieler. Auch Meikleint Petraj spielt klasse. Rene Suchy ist zuletzt richtig aufgetaut, hat wichtige Tore gemacht“, sagt Heyer.

16 gleichwertige Spieler

Schlolaut, seit 2013 zunächst als Spieler und dann als Trainer bei der Eintracht, ergänzt: „Wir haben jetzt eine unheimliche Breite im Aufgebot. Wir sind qualitativ und quantitativ viel besser besetzt als in den Jahren zuvor. 16 Spieler, alles gute Leute, drängen sich darum, von Anfang an zu spielen. Wir haben jetzt im Gegensatz zu früher die Qual der Wahl.“

Einen Spieler heben beide Trainer dann aber doch heraus. „Illia Polishchuk ist natürlich in herausragender Form. Er macht den Unterschied aus“, sagt Steffen Heyer. Und sein Co-Trainer ergänzt: „Er spielt besser als jemals zuvor. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass sein Zwillingsbruder jetzt auch bei uns ist.“ Fakt ist, dass Polishchuk als Torschütze und Vorbereiter die Lebensversicherung von Eintracht Emseloh ist. Unbestritten ist er derzeit einer der Besten, wenn nicht sogar der beste Akteur in der Landesliga Staffel Süd.

Beide Trainer verstehen sich gut

Was zur Zeit ebenfalls auffällt: Der „Vielvölkerstaat“ bei Eintracht kicken Spieler aus Tschechien, dem Kosovo, Albanien, der Ukraine, Syrien, Griechen und natürlich Deutschland, funktioniert. „Fast alle Spieler leben mit ihren Familien hier und arbeiten hier. Der Zusammenhalt ist groß, wir ergänzen uns gut, es gibt keine Probleme “, sagt dann auch Schlolaut.

Dazu kommt, dass sich beide Trainer in Theorie und Praxis gut ergänzen. „Wir sind zu 99 Prozent immer der gleichen Meinung“, sagt Heyer. Schlolaut fügt hinzu: „Wir verstehen uns blind.“

Vielleicht ist dieses Verständnis dann ein Mosaikteilchen dafür, dass die Emseloher auch diesmal den Zweikampf mit Lüttchendorf für sich entscheiden. Wie vor zehn Jahren.