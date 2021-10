Einstimmung auf Halloween: Viele fleißige Kürbisschnitzer waren in Aseleben am Werk

In Aseleben sind pünktlich zu Halloween wieder zahlreiche Kürbisse geschnitzt und an der Kirche aufgereiht worden. Foto: Maik Schumann

Aseleben/MZ - Aseleben steht zur Zeit ganz im Zeichen des Kürbisses. 92 der orangefarbenen und mit Gesichtern versehenen Gesellen sitzen seit dem Wochenende auf der Mauer an der Kirche. Manche wollen gruselig und schaurig daherkommen. Immerhin ist am Sonntag Halloween. Und da gehören gruselig verzierte Kürbisse einfach dazu.

Gemeinsames Kürbisschnitzes in Aseleben

Normalerweise schnitzt da jeder für sich in seinen eigenen vier Wänden und dekoriert mit einem solchen Kürbisgesellen sein Zuhause. In Aseleben ist das seit dem Jahr 2008 ein bisschen anders. Seither ist die Kürbiszeit auch gemeinsame Bastelzeit in dem Ort in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land. In diesem Jahr waren wohl so zwischen 20 und 30 Kürbisschnitzer am Werk, schätzt Ortsbürgermeister Ralf Leberecht. Ganz genau könne er das gar nicht sagen, da immer ein Kommen und Gehen auf dem Festplatz herrschte, der für dieses Wochenende zum Schnitzplatz wurde.

In Aseleben sind pünktlich zu Halloween wieder zahlreiche Kürbisse geschnitzt und an der Kirche aufgereiht worden. (Foto: Maik Schumann)

Zum einen fördern Aktionen wie diese die Dorfgemeinschaft und zum anderen sei es eine tolle Ferienbeschäftigung für die Kinder und Jugendlichen gewesen, die dafür auch mal das Handy zur Seite gelegt hätten. „Okay, nicht ganz zur Seite. Das Handy wurde von manchem gebraucht, um nach Vorlagen und Ideen für Kürbisgesichter zu suchen“, sagt der Ortsbürgermeister. Schließlich setzt so ein gemeinsamer Kreativtag auch den Ehrgeiz frei, etwas Besonderes zu schaffen, was dann wie zu einer Ausstellung auf der Mauer zu sehen sein wird.

Der Rekord liegt bei 125 Kürbissen

Die reiche Ernte, die übrigens am Freitag auch gemeinsam eingebracht wurde, habe man Frank Schulz zu verdanken, der für die Dorfgemeinschaft auf einem Stück Acker in jedem Jahr die Kürbisse anbaut. In diesem Jahr sei es durch den vielen Regen eine sehr gute Kürbisernte geworden, freut sich Leberecht. Aber dennoch, es muss schon einmal ein noch besseres Kürbisjahr gegeben haben, denn die beachtlichen 92 Kürbisköpfe auf der Kirchenmauer sind bei weitem nicht der Rekord.

Bevor die Kürbisse geschnitzt wurden, haben einige freiwillige Helfer diese an die Kirche in Aseleben gebracht. (Foto: Ralf Leberecht)

„Der liegt weiterhin bei 125 Kürbissen“, sagt Leberecht stolz und erwartet, dass der Rekord vielleicht irgendwann doch noch mal geknackt wird. Vielleicht nächstes Jahr? Der Grundstein dafür wurde am Wochenende auch schon gelegt. Eine ganze Menge Kürbiskerne wurden zurückgelegt und werden jetzt getrocknet, damit sie im kommenden Jahr wieder in die Erde kommen und neue Kürbisse hervorbringen, die dann wiederum gemeinsam geschnitzt werden.

Gruselig sieht mancher Kürbis aus. (Foto: Maik Schumann)

Die nächste gemeinsame Aktion in Aseleben steht bereits dick im Kalender: Wer für Halloween gemeinsam schnitzt, der feiert am 31. Oktober dann auch gemeinsam. Wie die Kürbisse beleuchtet aussehen, das habe man am Samstagabend zwar schon einmal ausprobiert, aber so richtig zum Einsatz kommen die Kürbisköpfe dann zu Halloween. „16.30 Uhr werden die Kürbisse angezündet und 17 Uhr startet der Umzug durchs Dorf“, kündigte Leberecht schon mal an und ist sich sicher, dass auch dann eine Menge Aseleber mit von der Partie sind.