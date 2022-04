Einnahmen aus der Vergnügungssteuer brechen in Mansfeld-Südharz drastisch ein

In Sangerhausen, Eisleben und Hettstet hat es in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 deutlich weniger Einnahmen aus der Vergnügungssteuer gegeben als zuvor.

Städte in Mansfeld-Südharz erzielten zuletzt deutlich weniger Einnahmen durch die Vergnügungssteuer.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2021 in Mansfeld-Südharz für einen drastischen Rückgang der Einnahmen durch die Vergnügungssteuer gesorgt. Laut einem aktuellen Bericht des Statistischen Landesamtes gingen die Erträge in den ersten drei Quartalen des Jahres in den Städten Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen sowohl im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, aber auch im Vergleich zu 2020 deutlich zurück.