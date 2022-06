Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld bringt einen Flächennutzungsplan auf den Weg

Mansfeld/MZ - Die Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld bringt einen Flächennutzungsplan für das gesamte Stadtgebiet auf den Weg. „Wir beschäftigen uns schon zwei Jahre mit dem Flächennutzungsplan“, so Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland). Der Vorentwurf wurde bereits in allen Ortsteilen von Juli bis September 2020 beraten. In der Stadtratssitzung am 4. April soll nun die öffentliche Auslegung des Planentwurfes in der Fassung vom Februar 2022 beschlossen werden.

