Einheitliche Richtlinie zur Sportförderung in Mansfeld-Südharz im Gespräch

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - In Mansfeld-Südharz soll es ab dem Jahr 2022 eine einheitliche Richtlinie zur Sportförderung geben. Ein entsprechender Entwurf soll im Juni im Kreistag beschlossen werden. Hintergrund ist laut Kreisverwaltung, dass der Sport in Mansfeld-Südharz aufgrund bestehender Verträge mit den Altkreisen Sangerhausen und Mansfelder Land bisher unterschiedlich gefördert wurde. Nun soll es eine neue Richtlinie für den gesamten Kreis geben, welcher sich damit auch ausdrücklich zur Sportförderung bekennt. „Ziel ist es, die Förderung zu vereinheitlichen und zu konkretisieren“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Aktuell zahlt der Landkreis eine jährliche Zuwendung in Höhe von 139.500 Euro an den Kreissportbund. Damit können dann etwa Kinder- und Jugendsport, der Bau und die Sanierung von Sportstätten, Instandhaltungs- und Pflegetechnik für Sportanlagen, die Anschaffung von Sportgeräten und Materialien, Veranstaltungen sowie Vereinsjubiläen gefördert werden.

Die Bearbeitung der Förderanträge soll auch weiterhin der Kreissportbund übernehmen. Präsident Norbert Born sagte der MZ, er freue sich, dass der Kreis sich mit der neuen Richtlinie zur Sportförderung bekenne und jährlich knapp 140.000 Euro bereitstellt. „Für die Vereine ändert sich nichts“, so Born. Bisher sei jedoch etwa die Nutzung der Sportstätten in den Altkreisen Sangerhausen und Mansfelder Land unterschiedlich geregelt gewesen. In der vergangenen Woche wurde die geplante Richtlinie bereits im Schul-, Sport- und Kulturausschuss beraten. Am Dienstag wird das Vorhaben Thema im Kreisausschuss sein. Der Kreistag soll die Richtlinie dann in seiner Sitzung am 23. Juni beschließen. (mz)