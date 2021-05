Einbürgerung : Zwölf Menschen erhielten vom Landkreis Mansfeld-Südharz die Staatsbürgerschaft

In fließendem, akzentfreien Deutsch liest Ellen Gogoladze das Gelöbnis vom Blatt ab: „Ich gelobe, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.“ Ein Händedruck von Landrätin Angelika Klein (Linke), die Übergabe der Einbürgerungsurkunde und dann ist die Frau, die aus Georgien stammt, offiziell Deutsche - ebenso wie ihre beiden Söhne Michael (2) und Andreas (drei Monate).

Zwölf Menschen in Mansfeld-Südharz bekommen deutsche Staatsbürgerschaft

Im Landkreis Mansfeld-Südharz fand jetzt die dritte Einbürgerungsveranstaltung des Jahres statt. Zwölf Männer, Frauen und Kinder, die im Landkreis leben, erhielten in der Musikschule in Sangerhausen feierlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Dem vorangegangen ist für jeden von ihnen das Einbürgerungsverfahren: Man stellt den Antrag, der Landkreis prüft und entscheidet.

Einen Anspruch auf Einbürgerung haben Menschen, die seit acht Jahren in Deutschland wohnen, deutsche Sprachkenntnisse der Stufe B2 nachweisen können, den Einbürgerungstest bestanden haben und für sich und ihre Familie sorgen können, ohne Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Zudem darf im polizeilichen Führungszeugnis nichts vermerkt sein, das eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen übersteigt. Einige müssen zunächst aus ihrer ursprünglichen Staatsbürgerschaft entlassen werden, um die deutsche annehmen zu können.

Ellen Gogoladze lebt seit 14 Jahren in Deutschland

Die jetzt eingebürgerten Menschen stammen aus Polen, Großbritannien, Schweden, Georgien, dem Irak, Indien und dem Kosovo. Angelika Klein beglückwünschte sie zum erfolgreichen Abschluss des Einbürgerungsverfahrens. Denn das halte durchaus Stolperstellen bereit. „Ich hab’ so einen Einbürgerungstest mal probehalber gemacht“, erzählte sie in ihrer Rede. „Ich wäre nur haarscharf Bürgerin von Niedersachsen geworden.“

Ellen Gogoladze blieb der Test erspart. Sie kam vor 14 Jahren nach Deutschland, besuchte zusammen mit ihrem Bruder ein Internat, studierte und arbeitet heute in der Buchhaltung und im Marketing der Deutschen Basalt Faser GmbH in Sangerhausen. Wer erfolgreich Abitur gemacht und ein Studium absolviert hat, dem wurden die Werte und Gepflogenheiten des deutschen Staates bereits ausreichend vermittelt, meint die Behörde und macht in solchen Fällen eine Ausnahme. Für die junge Georgierin war die deutsche Staatsbürgerschaft ein logischer Schritt. „Ich lebe hier, ich fühle mich vollkommen als Deutsche“, sagt sie. Ihr Mann hat sich unterdessen noch nicht entschieden, ob er den gleichen Schritt machen will.

Mit der Staatsbürgerschaft dürfen sie nun auch wählen und genießen Reisefreiheit

Die deutsche Staatsbürgerschaft bedeutet für die Eingebürgerten: Sie haben nun die gleichen Rechte und Pflichten wie alle Deutschen. Sie dürfen wählen und sich zur Wahl stellen, sie genießen die Reisefreiheit und die Freizügigkeit des Arbeitsmarktes innerhalb der EU, sie müssen nicht mehr zu einem Konsulat, um sich einen Pass ausstellen zu lassen. Und sie werden notfalls von den sozialen Sicherungssystemen aufgefangen.

„Ich weiß, dass wir uns immer schwer damit tun zu verstehen, dass Einwanderung auch etwas Positives ist“, sagte die Landrätin und erinnerte daran, dass es in der Geschichte der Region schon größere Zuwanderungswellen gab. Etwa, als Ende des 19. Jahrhunderts polnische Arbeiter mit ihren Familien kamen, um im Kupferbergbau zu arbeiten. (mz)