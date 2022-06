Ein Blick in die Zukunft: Wie stellen sich die Kandidaten den Kreis nach ihrer Amtszeit vor?

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Am 6. Juni wird in Mansfeld-Südharz ein neuer Landrat gewählt. Zur Wahl stellen sich Silvio Jacob (FBM), Cathèrine Kayser (AfD), Carsten Reuß (SPD), André Schröder (CDU), André Ulrich und Sven Vogler. In der fortlaufende Serie äußern sich die Kandidaten zu landkreisspezifischen, aber auch persönlichen Themen. In diesem Teil der Serie wurden sie gefragt: Wie sieht der Landkreis nach Ihrer Amtsperiode im Jahr 2028 aus?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<