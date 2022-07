Lost Place am Kyffhäuser Ein Blick hinter die Kulissen der ehemaligen Pyrotechnischen Fabrik Apel/Uftrungen

Fast 200 Jahre lang wurden in einer versteckten Fabrik am Fuße des Kyffhäusers Silvesterknaller produziert. Heute versuchen ein paar Menschen in dem Ort die Erinnerungen am Leben zu erhalten.