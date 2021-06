Edersleben klagt gegen die Kreisumlage 2021

Edersleben - Die Gemeinde Edersleben hat einer Klage gegen die Kreisumlage 2021 zugestimmt. Der Gemeinderat votierte in der Sitzung am Donnerstag einstimmig für einen entsprechenden Beschluss. Ederslebens Bürgermeisterin Claudia Renner (parteilos) hatte zuvor darauf hingewiesen, dass zunächst durch eine Anwaltskanzlei vorab geprüft werde, ob der Gang vor Gericht Erfolg verspricht. Man stehe mit dem Vorhaben jedoch nicht alleine da. Die Städte Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt sowie die Gemeinden Ahlsdorf, Benndorf, Wimmelburg und Hergisdorf hätten bereits ihre Klage gegen die diesjährige Kreisumlage eingereicht, so Renner.

Da Landkreise über keine eigenen Einnahmen verfügen, erheben sie von den Städten und Gemeinden Umlagen. Mit dem Geld wird dann unter anderem der Bau von Schulen und deren Ausstattung finanziert. Allerdings bringt die Höhe der Forderungen viele Kommunen in finanzielle Not. Der Umlagesatz sei vom Kreistag des Landkreises Mansfeld-Südharz in Höhe von 42,59 Prozent der Umlagegrundlagen in der Haushaltssatzung festgesetzt worden, heißt es im Beschluss des Gemeinderats. Für die Gemeinde Edersleben fällt demnach im Haushaltsjahr 2021 eine Kreisumlage in Höhe von 291.979 Euro an.

Die Gemeinde Edersleben habe schon vor Einführung der doppelten Buchführung einen kameralen Altfehlbetrag aufgewiesen, der sich in den Folgejahren immer weiter erhöhe. Die Gemeinde befinde sich in einer finanziellen Notlage und könne ihre Fehlbeträge nach derzeitiger Berechnung nicht durch das vorhandene Eigenkapital decken, heißt es im Beschluss weiter. Die mit der Einreichung der Klage gegen den Kreisumlagebescheid 2021 zu erwartenden Gerichtskosten beliefen sich auf eine von der Gemeinde Edersleben zu zahlende Summe in Höhe von 8.139 Euro. (mz)