Edelweiß Arnstedt zeigt Nerven im Spiel gegen Bernburg

Arnstedt/MZ - Für knapp 200 Fußballfans war die Edelweiß-Arena in Arnstedt am Sonnabendnachmittag der Zielort. Gelohnt hat sich der Tripp in die Arena auf jeden Fall. Die Fans sahen ein packendes Spiel, ungezählte Zweikämpfe, sieben Gelbe Karten, zahlreiche Torchancen, sechs Treffer und am Ende ein 3:3-Unentschieden im Duell der Fußball-Verbandsliga Süd zwischen Gastgeber Edelweiß und dem SC Bernburg. Wieder einmal bewiesen die Arnstedter dabei unheimliche Moral. Nach einer Stunde lagen sie 1:3 zurück, schafften aber doch noch den Ausgleich.

Gute Chancen für die Gastgeber

Der Reihe nach. Bei sehr guten äußeren Bedingungen waren es die Gastgeber, die als erste Grund zum Jubeln hatten. Nach einer Viertelstunde bekamen sie den ersten Eckball zugesprochen. Bernburgs Keeper Andrejs Klancevics segelte unter dem Ball hindurch, der urplötzlich vor den Füßen von Ousmane NDiaye landete. Der vom VfB Sangerhausen nach Arnstedt gewechselte Neuzugang brachte die Kugel aus wenigen Metern über die Linie.

Auch danach hatten die Gastgeber gute Chancen. Besonders auffällig dabei war ihre Überlegenheit in der Luft, die Bernburger gewannen kaum ein Kopfballduell. So hatten die Gäste Glück, als ein Kopfball von Christian Hanne nach dem zweiten Eckball von Edelweiß an die Latte klatschte.

Noch vor dem Halbzeitpfiff allerdings konnten die Spieler, Trainer und die vielen mitgereisten Fans aus Bernburg dann aber jubeln. Cezary Pawel Pankowsky nutzte nach 36 Minuten eine Unstimmigkeit in der Arnstedter Hintermannschaft resolut aus und überwand Arnstedts bis dahin einige Male famos parierenden Keeper Robby Richter zum 1:1.

Arnstedter im Rückstand

Nach dem Wiederanpfiff der Partie hatte NDiaye die Chance zum 2:1, sein Ball sprang aber von der Unterkante der Latte ins Feld zurück. So legte der Gast nach. Und das gleich doppelt. In der 53. Minuten machte Mario Hesse sein zweites Saisontor, dann war es Adam Jan Grisgraber der mit seinem fünften Saisontreffer auf 3:1 für Bernburg erhöhte. Gespielt war da eine Stunde.

Nicht wenige der 200 Fans sahen das Spiel gelaufen. Nicht aber die Arnstedter. Sie schüttelten sich kurz und kämpften sich ins Spiel zurück. Christian Hanne war es schließlich, der mit seinem ersten Saisontor und dem Anschlusstreffer nach 72 Minuten zum 2:3 für neue Hoffnung sorgte.

Trainer Thomas Vollmann ist rundum zufrieden

Drei Minuten vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Felix Benjamin Schwermer gelang den Gastgebern dann tatsächlich doch noch der Ausgleichstreffer. Wie schon beim 3:0-Erfolg gegen Kelbra setzte Kevin Gierz den Schlusspunkt im Spiel.

„Nach dem 1:3 waren wir eigentlich erledigt. Die Mannschaft hat aber Moral gezeigt und super Tore geschossen. Am Ende war ja sogar noch das 4:3 für uns drin. Aber auch so war es ein begeisterndes Spiel gegen eine starke Bernburger Mannschaft. Das war wieder einmal Edelweiß pur“, war Trainer Thomas Vollmann nach den 90 Minuten schließlich doch noch vollauf zufrieden.