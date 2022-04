Edelweiß Arnstedt muss gegen Grün-Weiß Piesteritz punkten

Die Ausgangslage vor der Partie ist klar. Die Arnstedter wollen unbedingt den „Heimfluch“ beenden. Der letzte Heimsieg der Edelweiß-Elf gelang im August letzten Jahres, liegt also mittlerweile acht Monate zurück.

Arnstedt/MZ - „Verlieren verboten.“ So heißt es in einem oft aufgerufenen Fußball-Internetportal mit Blick auf die Ausgangslage für die Mannschaften vom SV Edelweiß Arnstedt und Grün-Weiß Piesteritz vor deren direktem Duell am Sonnabend. Kein Wunder, für beide Mannschaften ist das Duell der Abstiegsrunde der Verbandsliga Sachsen-Anhalt ein „Sechs-Punkte-Spiel“.