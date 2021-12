Drei Pkw in Auffahrunfall in Quenstedt verwickelt

Quenstedt/MZ - Kurz vor der Kreuzung Welbslebener Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Aschersleben ein Auffahrunfall zwischen drei Pkw. Ein Lkw befand sich im Abbiegevorgang, so dass die Fahrzeugkolonne verkehrsbedingt halten musste. Ein Fahrzeugführer übersah den Bremsvorgang und fuhr auf die vor ihm haltenden Pkw auf. Laut Polizei wurde der Fahrzeugführer im ersten Auto leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Fahrzeugschaden von 14.000 Euro.