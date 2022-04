Drei Personen bei Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Mansfeld-Südharz verletzt

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Autobahn in der Nähe von Rothenschirmbach.

Am frühen Montagabend hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 180 nahe Rothenschirmbach ereignet.

Rothenschirmbach/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 180 sind am frühen Montagabend drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen auf Höhe der Autobahn 38 nahe Rothenschirmbach (Mansfeld-Südharz) zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Die beiden schwer verletzten Personen wurden nach MZ-Informationen mit einem Rettungshubschrauber beziehungsweise im Rettungswagen in Kliniken nach Halle gebracht. Die dritte Person wurde zur Behandlung ins Krankenhaus in Eisleben eingeliefert. Der Unfall hatte sich gegen 18.15 Uhr ereignet.