Drei Männer wegen Diebestour in Mansfeld-Südharz und Saalekreis auf der Anklagebank

Symbolbild - Einbruchsveresuch in einem Wohnhaus

Eisleben/Halle/MZ - Ein Prozess um zahlreiche Diebstähle und Einbrüche sowie Fälle von Brandstiftung und Betrug beginnt am 23. August am Landgericht Halle. Angeklagt sind drei Männer (37, 36 und 29 Jahre alt), die die Taten in den Jahren 2019 und 2020 im Saalekreis und im Landkreis Mansfeld-Südharz begangen haben sollen. Die zuständige Strafkammer hat vorerst sechs Verhandlungstage festgelegt. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren, teilte das Gericht mit.