Drei Männer aus Mansfeld-Südharz wegen Drogenhandels vor Gericht

Ein Blick in das Landgerich in Halle

Sangerhausen/MZ - Ein Mammutprozess beginnt am 12. Januar vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Halle. Drei Männer müssen sich wegen Betäubungsmittelhandels in Sangerhausen und wohl auch an anderen Orten verantworten. Für den Prozess gegen das Trio sind neun Verhandlungstage angesetzt, in der zweiten Februarhälfte könnte das Urteil fallen.