Dorfweihnacht in Vatterode mit Änderung - Geschenke werden im Ort verteilt

Vatterode/MZ - Zum zweiten Mal macht die Coronapandemie der traditionellen Dorfweihnacht in Vatterode, die am 12. Dezember stattfinden sollte, mehr oder minder einen Strich durch die Rechnung. Veranstaltet wird sie in jedem Jahr vom Förderverein Bonifatiuskirche im gleichnamigen Gotteshaus.

„Wir können die 2G-Regel aber nicht umsetzen“, sagt Bärbel Nöhring vom Förderverein. Weshalb sich die Mitglieder dafür entschieden haben, die geplante Kaffee- und Stollenrunde samt Konzert zu streichen. Beziehungsweisen zu verändern. Denn ganz auf eine weihnachtliche Stimmung möchte man nicht verzichten.

Um 14.30 Uhr findet eine Adventsandacht in der Kirche statt, die aber von der Kirchengemeinde organisiert wird. Die Mitglieder des Fördervereins Bonifatiuskirche werden danach, etwa 15 Uhr, die Besucher des Gottesdienstes vor der Kirche empfangen und kleine Präsente verteilen. Das geplante Orgel- und Trompetenkonzert wird ebenfalls stattfinden, allerdings nicht mit Gästen in der Kirche. Stattdessen werden die Fenster und Türen des Gotteshauses geöffnet, damit die Musik außerhalb zu hören ist.

Anschließend werden die Mitglieder des Fördervereins durch Vatterode gehen und kleine Geschenke an die Unterstützer, Freunde und Bekannte des Vereins verteilen.