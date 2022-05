Dieter Gremmer siegt klar und wird Ortschef in Wallhausen

Wallhausen/Berga/MZ - Dieter Gremmer wird im Sommer der neue Wallhäuser Bürgermeister und tritt die Nachfolge von Udo Härtig (CDU) an. Er setzte sich am Wahlsonntag im ersten Wahlgang ganz klar gegen seine Mitbewerber um das Ehrenamt, Bastian Sawallisch und Christina Karina Schneppe, durch. Gremmer holte nach Informationen aus der Wahlzentrale in der Verbandsgemeinde Goldenen Aue 63,20 Prozent der Stimmen und siegte damit klar vor Schneppe (22,38 Prozent) und Sawallisch (14,42). Die Wahlbeteiligung lag in Wallhausen bei 45,35 Prozent. Alle drei Kandidaten waren als Einzelbewerber angetreten.