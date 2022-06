Dieser Schmetterling aus Nordwestafrika findet Lebensraum in Mansfeld-Südharz

Immer mehr Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt finden ihren Lebensraum in Mansfeld-Südharz - so auch ein Schmetterling aus Nordwestafrika.

Eisleben/MZ - Wussten Sie, dass in den letzten zwanzig Jahren rund 35 neue Wanzenarten in Mansfeld-Südharz gezählt wurden? Oder das Nutrias eigentlich in Südamerika leben? Viele neue Tiere und Pflanzen im Landkreis, nennen wir sie an dieser Stelle Exoten, stammen eigentlich aus ganz anderen Teilen der Welt. Die Gründe und Ursachen, warum sie nun in Sachsen-Anhalt leben, sind vielseitig. Die Mitteldeutsche Zeitung nimmt das zum Anlass für eine Serie. Von der Nilgans über das Purpureulchen, den Marderhund oder die amerikanische Kiefernwanze, bis hin zum Schmalblättrigen Greiskraut. Experten nehmen die neuartigen Exoten unter die Lupe und erklären, warum Tiere oder auch Pflanzen, die ursprünglich etwa in Afrika oder Asien beheimatet sind, nun auch im Mansfeld-Südharz leben.