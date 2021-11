Klostermansfeld/MZ - Erneut haben am vergangenen Wochenende Dieseldiebe in Mansfeld-Südharz aus Baustellenfahrzeugen mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft. Dieses Mal schlugen die Täter auf einer Baustelle in der Mansfelder Straße in Klostermansfeld zu, teilt die Polizei mit. Es enstand rund 500 Euro Schaden. Erste Spuren sind am Tatort bereits gesichert worden, heißt es weiter.