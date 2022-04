Diebe stehlen in Arnstein Kupferkabel im Wert von 15.000 Euro

Arnstein - Unbekannte haben über das Wochenende gewaltsam in eine Firma in einem Ortsteil der Stadt Arnstein eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwendeten die Täter von dem Gelände des Unternehmens insgesamt sieben Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Die Tat war Sonntagmittag entdeckt worden.