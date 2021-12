Die Wasserversorgung in der Bogenstraße in Kelbra ist gesichert

Die Baustelle in der Bogenstraßen in Kelbra.

Kelbra/MZ - Die Anwohner der Kelbraer Bogenstraße können erst mal beruhigt sein: Obwohl die Kanalbauarbeiten in der Kelbraer Bogenstraße im nächsten Jahr weitergehen werden müssen, ist jetzt die Wasserversorgung der Anwohner über den Winter gesichert. Wie Fachbereichsleiter Marco Steckel vom Wasserverband Südharz in der Verbandsversammlung berichtete, habe der Verband die neue Trinkwasserleitung selbst verlegt. Die Hausanschlüsse seien in der vergangenen Woche umgebunden worden, „so dass wieder Frostsicherheit besteht“.

Der Kanalbau in der Bogenstraße sei durch die Insolvenz der Firma Henning Bau nur zu knapp einem Drittel fertiggestellt worden, sagte Steckel weiter. Während der Arbeiten waren die Anlieger durch eine Interimsleitung mit Wasser versorgt worden. Nachdem die Bauarbeiten an der Bogenstraße eingestellt wurden und die Firma Insolvenz anmelden musste, hatte der Zweckverband den Vertrag mit dem Unternehmen gekündigt und eine andere Firma mit den Tiefbauarbeiten beauftragt. Die Arbeiten im Abwasserbereich mussten neu ausgeschrieben werden, um damit so zeitig wie möglich im kommenden Jahr zu beginnen.