Die Freibäder im Südharz sind zufrieden mit dem Start in die Badesaison

Wolfsberg - Am vergangenen Wochenende sind vielerorts die Freibäder in die neue Badesaison gestartet. Darunter war auch das Freibad Wolfsberg: „Die Eröffnung am Samstag ist gut und planmäßig verlaufen. Das Wetter war auch passend“, sagt Wolfsbergs Ortsbürgermeister Udo Lucas. Am Samstag habe man bereits 40 Badegäste begrüßen dürfen. „Wir sind mit dem Start sehr zufrieden“, so Lucas. Der Zutritt sei ohne einen Corona-Test möglich, solange die Inzidenz unter 35 bleibe. Eine Kontaktdatenerfassung werde jedoch durchgeführt.

Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, am Wochenende und in den Sommerferien täglich von 11 bis 20 Uhr. „Für das kommende Wochenende erwarten wir einen Besucheransturm“, sagt Lucas. Zudem sei voraussichtlich am 10. Juli ein Badfest geplant. Die Vorbereitungen dazu liefen bereits.

Baden in der Stolberger Thyragrotte nur nach Voranmeldung

Der Außenbereich des Freizeitbads Thyragrotte in Stolberg ist seit dem 11. Juni geöffnet. „Eine Voranmeldung ist erforderlich, da die Besucherzahl momentan auf maximal 25 Personen begrenzt ist“, sagt Claudia Hacker von der Gemeinde Südharz. Geöffnet ist der Außenbereich täglich von 10 bis 19 Uhr. Es sind Zeitfenster von jeweils drei Stunden buchbar. „Derzeit konzentriert sich die Nachfrage eher auf die Nachmittagsstunden. Vormittags ist es noch etwas verhalten“, so Hacker.

Am letzten Samstag ist auch das Waldbad Grillenberg in die Saison gestartet. „Zur Eröffnung war das Bad relativ gut besucht. Das Wetter war aber etwas windig“, sagt Lutz Kronberg, Vorsitzender des Waldbad-Vereins. Seitdem habe man etwa 50 bis 60 Badegäste pro Tag begrüßen dürfen. „Wir sind zufrieden mit dem Start“, so Kronberg. An diesem Wochenende rechne man jedoch mit einem Besucheransturm. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr. Bei einer Inzidenz unter 35 sei der Zutritt ohne einen Corona-Test möglich. Eine Datenerfassung werde durchgeführt. (mz)