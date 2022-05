Deshalb plant die Stadt Mansfeld höhere Eintrittspreise für das Mühlenbad

Welche Veränderungen die Stadt Mansfeld ab dem nächsten Jahr im Einzelnen plant und was der Grund dafür ist.

Großörner/MZ - Die Weichen sind gestellt. Der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Mansfeld empfiehlt dem Stadtrat, die Eintrittspreise für das Mühlenbad in Großörner zu erhöhen. Folgt das Gremium in seiner Beratung am 6. Dezember diesem Vorschlag, ist die Änderung der Entgeltordnung für das kommende Jahr beschlossene Sache.