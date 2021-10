Derby-Duell zwischen Romonta Stedten und MSV Eisleben

Auch gegen Naumburg will Emseloh auf Torejagd gehen.

Eisleben/MZ - Nein, die Erinnerungen, die Spieler, Trainer und Fans vom MSV Eisleben an das erste Kreisderby der Saison gegen Eintracht Lüttchendorf haben, sind wahrlich nicht die besten. 0:2 verloren die Gastgeber bei der Premiere der neuen Flutlichtanlage und starteten so mit einer Niederlage in die neue Spielserie der Fußball-Landesliga.

Seitdem ist jede Menge Wasser durch die Böse Sieben geflossen. Am Freitagabend starten die Lutherstädter nun den zweiten Anlauf, ein Kreisderby unter Flutlicht für sich zu entscheiden. Kontrahent ist diesmal die Elf von Romonta Stedten.

Bilanz spricht für Romonta

Duelle zwischen dem MSV und Romonta sind wahrscheinlich so alt wie die Fußball-Landesliga selbst. Immer wieder standen sich beide Mannschaften gegenüber. Beim Internetportal fupa.net sind allein 18 Pflichtspiel-Duelle aufgeführt. Die Bilanz spricht dabei eindeutig für die Romonta-Elf. 13 Siegen von Stedten stehen nur vier MSV-Erfolge gegenüber. Das letzte Duell in der Lutherstadt entschieden die Gastgeber vor drei Jahren aber für sich. Auch diesmal wollen sie die Punkte natürlich behalten und gar nicht erst einen Flutlicht- oder Derbyfluch aufkommen lassen.

Vorsicht ist aber dennoch geboten. Romonta spielt trotz des verletzungsbedingten Fehlens ihres Stamm-Torhüters und Kapitäns Christopher Kuhnt eine bärenstarke Saison. 13 Punkte hat die Elf schon geholt und ist Tabellendritter und nach Eintracht Emseloh das momentan zweitbeste Team aus dem Kreis Mansfeld-Südharz in der Liga.

Eintracht Lüttchendorf trifft auf FC Merseburg II

Ebenfalls am Freitagabend unter Flutlicht spielt Eintracht Lüttchendorf. Mit dem FC Merseburg II kommt eine der spielstärksten Mannschaften der Liga angereist. Der zweite Tabellenplatz spricht für sich. Angesichts der Tatsache, dass die Lüttchendorfer nach zähem Saisonstart zuletzt immer besser in Fahrt gekommen sind, spricht allerdings einiges für einen Heimsieg der Eintracht.

Der Tabellenführer aus Emseloh spielt erst am Sonnabendnachmittag. Im Heimspiel gegen Naumburg ist die Eintracht Favorit. Gegen die garantiert abwartend agierenden Gäste ist Geduld gefragt. Und vor allem aber ein besseres Ausnutzen der herausgespielten Tormöglichkeiten. Das nämlich war der wohl einzige Mangel, den Trainer Steffen Heyer seiner ansonsten stark aufspielenden Mannschaft, derzeit ankreiden konnte.