Der Biesenröder Mountainbike-Marathon steigt in der 19. Auflage

Biesenrode/MZ - Nun also doch! Am 12. September steigt die mittlerweile 19. Auflage des Biesenröder Mountainbike-Marathons. Das Organisationsteam der Sportgemeinschaft Biesenrode um den Vorsitzenden Kay Böttcher hat diese Entscheidung getroffen, nachdem es vor einigen Wochen „schlagartig mit den Corona-Zahlen nach unten ging“. Das ursprünglich für den 19. und 20. Juni geplante Rennen mussten die Veranstalter noch wegen der anhaltenden angespannten Situation ausfallen lassen. Dann aber kam die Wende.

„Unser Mountainbike-Marathon soll bei den Radsportlern nicht in Vergessenheit geraten“

Nach langer Zwangspause können jetzt wieder Mountainbiker in dem idyllisch gelegenen Ort im Wippertal an den Start gehen. Das letzte Mal kamen sie im Sommer 2019 zusammen. Denn der Wettkampf im vergangenen Jahr musste wegen der Pandemie gänzlich abgesagt werden.

Die Organisatoren entschieden sich bewusst dafür, nun doch noch in diesem Jahr zum Rennen einzuladen. „Unser Mountainbike-Marathon soll bei den Radsportlern nicht in Vergessenheit geraten“, erklärt Böttcher. Denn diese Gefahr bestünde, je öfter ein Rennen ausfalle. Den guten Namen, den die Veranstaltung hat, wollten die Biesenröder nicht riskieren. Es sei so viel Zeit in den Aufbau und die Organisation in den zurückliegenden Jahren geflossen, meint Böttcher.

Letzte Gewissheit, dass zum Mountainbike-Marathon eingeladen werden kann, gaben Absprachen zum erforderlichen Hygienekonzept. Die Biesenröder fanden mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) einen Partner, der ihnen bei der Umsetzung unter die Arme greift. So werden fachlich geschulte Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bundes das Testzentrum vor Ort betreuen.

3G-Regeln gelten für die Teilnahme am Radrennen

Denn eine Teilnahme am Rennen „ist nur unter Vorliegen eines negativen Testergebnisses, Genesenennachweises oder Impfnachweises möglich“, wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite schreiben. Am Renntag seien zudem die vor Ort ausgehängten Hygienehinweise einzuhalten. Die Teilnehmer müssen sich zum Beispiel am Hygienepunkt anmelden.

Bis jetzt wollen insgesamt 63 Frauen und Männer (Stand der Online-Anmeldung am späten Mittwochnachmittag) in den drei verschiedenen Distanzen über 63, 42 und 21 Kilometer in den verschiedenen Altersklassen auf die Strecke gehen. Da ist noch Luft nach oben. Erfahrungsgemäß würden sich viele Fahrer erst wenige Tage vor dem Rennen offiziell anmelden, weiß Böttcher.

Der Startschuss für das Rennen am 12. September fällt ab 9 Uhr auf dem Sportplatz in Biesenrode. „Am Anfang gibt es noch eine Überraschung für die Fahrer“, kündigt er an.

Anspruchsvolle und spannende Strecke

Doch auch die Strecke selbst hat einiges zu bieten und wurde verändert. Sie ist laut Böttcher sehr anspruchsvoll und spannend. Auf eine Runde bezogen sei die Strecke kürzer als sonst. Das hat seinen Grund: „Wir haben damit mehr Bewegung auf dem Sportplatz und man bekommt mehr vom Geschehen mit“, erklärt er, die Idee, die dahinter steckt.

Zum Rennen wird Teilnehmern und Besuchern ein kleines Rahmenprogramm geboten. Eine Kindertanzgruppe tritt auf. Wer Lust und Laune hat, kann sich im Bogenschießen versuchen. Der Biesenröder Sportverein möchte unter seinem Dach zudem eine neue Entwicklung anstoßen: Kinder und Jugendliche sollen künftig für den Mountainbike-Sport gewonnen werden. Böttcher: „Interessenten können spontan zu uns kommen.“

›› Nähere Angaben zur Veranstaltung am 12. September gibt es im Internet unter www.mtb-biesenrode.de.