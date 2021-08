Defekter Zwiebellaster: B180 zwischen Quenstedt und Aschersleben gesperrt

Quenstedt/MZ - Ein mit 24 Tonnen Zwiebeln beladener Laster versperrt die Bundesstraße 180 zwischen Quenstedt und Aschersleben. Ursache ist ein technischer Defekt an einem Lkw. An dem Lastwagen war am heutigen Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ein Reifen geplatzt. Durch die Hitze, die entstand, gerieten die Hinterachse und Teile der Ladung in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Lkw konnte abgekoppelt werden und kam bei dem Brand nicht zu Schaden, war von Polizeisprecher Marcel Agte von der Polizeiinspektion Halle zu erfahren.

Der Lkw war mit Zwiebeln beladen (Foto: Polizei)

Aufgrund der Tatsache, dass bei dem Brand die komplette Bremsanlage des Aufliegers ausfiel, kann dieser nur mit schwerer Technik geborgen werden. Seit 8 Uhr ist die Bundesstraße sowohl aus Richtung Aschersleben als auch aus Richtung Hettstedt voll gesperrt. Die Bergung des Lasters werde sich noch einige Stunden hinziehen. Eine weiträumige Umleitung der Gefahrenstelle macht sich hier erforderlich, da durch Baumaßnahmen auch die Ausweichstrecken über Wiederstedt und Welbsleben gesperrt sind. Der Verkehr staut sich schon aus beiden Richtungen.