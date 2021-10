Debatte ums Erfrischungsgeld: Südharz will Beschäftigte aus öffentlichem Dienst einbeziehen

Südharz/MZ - Die Bundestagswahl ist vorbei, doch die organisatorische Seite sorgt im Nachhinein teils für etwas Unmut und Fragen. „Seit Jahr und Tag bekommen die Wahlhelfer wie zuletzt bei der Wahl der Bundestagsabgeordneten denselben Betrag“, sagt Andreas Schmidt (Bürgerliche Mitte Südharz) in der Sitzung des Hauptausschusses. „Für sechs Stunden sind die paar Pfennige eine Frechheit.“ Wie wolle man künftig Wahlhelfer motivieren?

109 Wahlhelfer waren zur Bundestagswahl in der Gemeinde in den 16 Wahllokalen im Einsatz. Sie erhalten als eine Art Aufwandsentschädigung ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Laut Bundeswahlleiter beträgt es für die Mitglieder der Wahlvorstände grundsätzlich 25 Euro je Wahltag, Wahlvorsteher erhalten aufgrund der besonderen Verantwortung und Arbeitslast 35 Euro. Das gilt bundesweit, der Bund erstattet den Betrag. Auch die Kosten, etwa fürs Reinigen der Wahllokale vor und nach der Wahl, rechne die Gemeinde ab, sagt der stellvertretende Bürgermeister Lars Wiechert.

Künftig mehr Wahlhelfer aus dem öffentlichen Dienst?

Sollte es Probleme geben, die Wahlvorstände zu besetzen, schlägt Peter Kohl (Uftrunger Liste) vor, könnte man doch darum bitten und versuchen, künftig mehr Wahlhelfer aus dem öffentlichen Dienst zu gewinnen. Er selbst, sagt der Uftrunger Ortsbürgermeister, sei aber „umso stolzer auf mein Ehrenamt“.

Die Gemeinde werde bei den nächsten Wahlen das Land und den Landkreis anschreiben, kündigt Wiechert an. Dann könnten Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst einbezogen werden, die in der Gemeinde wohnen. Bei Landesbediensteten sei es beispielsweise so geregelt, sagt Christiane Funkel (Bündnis für den Südharz), dass sie für diese Tätigkeit einen Tag Sonderurlaub bekämen.