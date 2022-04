Das Umspannwerk in Klostermansfeld verwandelt sich in eine Großbaustelle

Klostermansfeld/MZ - Die umfangreichen technischen Planungen sind abgeschlossen. Jetzt wird es konkret: Das Umspannwerk Klostermansfeld 50Hertz verwandelt sich für die nächsten drei Jahre in eine Baustelle. Die Anlage soll vergrößert werden. In der kommenden Woche - am 4. Oktober - ist Baustart. Ein Bauzaun wird gesetzt, und erste Container werden angeliefert.