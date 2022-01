Das närrische Mansfeld-Südharz: Kann eine Büttenrede in Schriftform funktionieren?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Da kann selbst den ausgebufftesten Narren der Spaß vergehen. Schon wieder werden die Karnevalisten von der Pandemie ausgebremst. Große Veranstaltungen werden auch in dieser Session kaum möglich sein. Aber die Karnevalszeit erneut so ganz ohne Helau? Das ist an sich keine Option. Und den Kopf in den Sand stecken auch nicht. Deshalb hat sich die Mannschaft der MZ-Lokalredaktion etwas überlegt: Wir möchten den Karnevalsvereinen der Region Platz in der Zeitung einräumen für eine Büttenrede, die coronabedingt auf dem jeweiligen Festsaal eben wieder nicht gehalten werden kann.

Büttenreden in gedruckter Form

Wir haben deshalb die Verein vor einigen Tagen angeschrieben und hoffen nun darauf, dass bestenfalls alle reagieren. Wie eine üblicherweise gesprochene Büttenrede in Schriftform funktioniert, das wissen wir - ehrlich gesagt - auch nicht. Wir wollen es aber ausprobieren und in diesem Zusammenhang auch den jeweiligen Verein den Leserinnen und Leser vorstellen. Ihnen quasi ein bisschen von der Plattform geben, die wahrscheinlich alle Närrinnen und Narren vermissen.

Und wenn sich der eine oder andere dann noch aufraffen kann, die Büttenrede nicht nur aufzuschreiben und an die Redaktion zu senden, sondern sie einmal vor laufender Kamera - dass ist ja heutzutage mit jedem gängigen Handy möglich - vorzutragen, aufnehmen zu lassen und auch diese Datei an die Redaktion zu schicken, dann steht einem karnevalistischem Auftritt in Wort, Bild und Ton auf allen möglichen MZ-Kanälen nichts mehr im Wege.

Bitte melden

Sollten wir bei aller Vorfreude doch einen Verein nicht erreicht oder gar vergessen haben - gar kein Problem. Kurzer Kontakt in die Redaktion - schriftlich oder mündlich möglichst in den nächsten Tagen und schon ist man natürlich mit im Boot.

›› Kontakt zur Redaktion: 03464/54 40 61 56