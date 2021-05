Cynthia Flug ist neue Direktorin an der Sekundarschule Röblingen

Neue Direktorin in der Sekundarschule in Röblingen: Cynthia Flug

Röblingen

Eine dicke Hornbrille auf der Nase, eine schwere Aktentasche und vielleicht auch ein strenger Blick – das ist sicher das klassische Bild von Schuldirektoren, welches man vor Augen hat. Cynthia Flug ist alles, nur nicht das. Die junge Frau mit schickem Kleid und langen schwarzen Haaren strahlt auch durch ihre FFP2-Maske eine freundliche Art aus. Sie ist die neue Direktorin an der Sekundarschule in Röblingen und bringt mit ihren gerade mal 34 Jahren neuen Wind an die Schule.

Dabei ist sie beruflich schon ein „alter Hase“. Bevor sie Schulleiterin wurde, war sie schon kommissarische Leiterin an der Sekundarschule. Die Stelle wäre lange ausgeschrieben gewesen. „Mir haben lange die fünf Jahre Berufsausbildung gefehlt, die es für den Posten der Direktorin braucht“, so Flug. Letztendlich hat es dann aber doch geklappt.

Studium in den Fächern Geografie und Geschichte

Irgendwie scheint es ein bisschen Schicksal zu sein, dass Cynthia Flug nun an der Sekundarschule in ihrer Heimatstadt die neue Direktorin ist. Nach ihrem Abschluss hatte sie nämlich eigentlich eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel bei einer großen Kette erfolgreich abgeschlossen. Die Firma sei aber pleite gegangen und mit ihr standen alle Mitarbeiter auf der Straße. Für die 34-Jährige aber kein Problem: „Eigentlich wollte ich das eh nicht mehr machen und lieber etwas Soziales studieren“. Gesagt, getan. Lehramt sollte es werden. In Halle begann sie dann das Studium in den Fächern Geografie und Geschichte. Flug: „Die Kombination aus Raum und Zeit hat mich schon immer fasziniert.“

Die beiden Fächer kombinieren auch ihre große Leidenschaft: das Reisen. In Dubai, Norwegen und New York war die Schulleiterin bereits. Und auch ihren Schülern möchte sie ferne Kulturen gerne näher bringen. „Der Blick über den Tellerrand hinaus ist mir sehr wichtig“. Gerade in der Region, in der rechtspolitische Parteien viele Wähler erreichen, sei es wichtig, dass Kindern auch fremde Kulturen kennenlernen, um Zusammenhänge verstehen zu können.

Nach ihrem Studium zitterte die gebürtige Röblingerin aber erneut: „Es gab in ganz Sachsen-Anhalt kaum Stellen für Lehrer und ich erhielt zunächst keine.“ Doch dann der erlösende und schicksalhafte Anruf: „Kennen sie Röblingen am See?“ fragt die Stimme am Telefon. Cynthia Flug freute sich, dass es ausgerechnet ihre Heimatstadt wurde. „Irgendwie Schicksal eben.“

Arbeiten auf Augenhöhe ist Cynthia Flug sehr wichtig

Seit 2015 arbeitet sie nun an der Schule. Die Stelle der schulischen Leitung unterscheide sich auch kaum von der kommissarischen. Die Aufgabenbereiche seien fast identisch und sie kooperiere auch sehr eng mit der stellvertretenden Schulleiterin und ihren Kollegen. Arbeiten auf Augenhöhe ist Cynthia Flug sehr wichtig. Das spiegle sich auch im Motto der Schule - „Demokratie leben“ - wider. Sowohl auf Schüler-, Eltern- als auch Lehrerversammlungen sei es wichtig, dass jeder sich traut, Meinungen und Ideen einzubringen. Stillstand wolle sie nicht, sondern ständige Weiterentwicklung für ihre Schüler. „Ich möchte, dass die Kinder lächelnd und glücklich an ihre Schulzeit zurückdenken“. Schulfeste sollen wieder etabliert und die Zusammenarbeit mit Betrieben in der Region weiter ausgebaut werden.

Auch wenn diese Ziele erstmal warten müssen, denn aktuell bestimme Corona den größten Teil ihres Berufsalltags. Die Ganztagsschule kann aktuell ihren rund 280 Schülern kaum etwas von den vielen Angeboten ermöglichen. „Corona erschwert für uns alles sehr“, sagt Cynthia Flug. Dennoch sei sie aktuell sehr zufrieden: „Ich bin wunschlos glücklich mit meiner neuer Stelle als Schulleiterin und freue mich auf die kommenden Jahre“, so die 34-Jährige. (mz)