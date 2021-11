Corona und Sport: Fast alles in Mansfeld-Südharz ist schon abgesagt

Sangerhausen/MZ - Am Mittwochabend marschierte Olaf Glage über die Kunstrasenplätze im Sangerhäuser Friesenstadion, auf denen Frauen- und Nachwuchsmannschaften trainierten. Akribisch überprüfte der Leiter des Sportparks, ob Trainer, Spielerinnen und Talente die vom Verein aufgestellten Bedingungen zum regulären Training unter Corona-Bedingungen einhalten.

Training ist gegenwärtig zumindest noch drin, gespielt wird in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt am Wochenende nicht. Die Partien sind vom Verband bereits abgesagt. Auch auf Kreisebene herrscht Ruhe. Ob der Ball in diesem Jahr überhaupt noch einmal auf den Fußballfeldern rollt, scheint mehr als fraglich, eine vorzeitige Winterpause dagegen als wahrscheinlich.

Keine Meisterschaften

Während also im Fußball zumindest beim Blick auf das Wochenende Klarheit herrscht, gibt es in anderen Sportarten noch Ungewissheit.

So zum Beispiel im Tischtennis. Hier stand am Donnerstag fest, dass die für das Wochenende in Riestedt angesetzten Bezirksmeisterschaften der Frauen und Männer nicht stattfinden werden. „Die Titelkämpfe fallen aus“, so Riestedts Tischtennis-Chef Tim Aschenbrenner auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung.

Bei den für das Wochenende angesetzten Punktspielen ist die Lage dagegen noch unübersichtlich. „Hier wird kurzfristig entschieden. Stand jetzt sieht es so aus, als sollte der Spielbetrieb zumindest in der Oberliga aufrecht erhalten werden“, sagt Aschenbrenner.

So könnten die Partie der Oberliga der Damen zwischen dem TTC Halle und Riestedt II (Freitag 19 Uhr) sowie Riestedt II gegen Dessau (Samstag 11 Uhr) ebenso durchgezogen werden wie das Spiel der Oberliga Mitte der Männer zwischen dem MSV Hettstedt und Zeulenroda, das für Sonntagmittag (12 Uhr) angesetzt ist.

Kein Kegeln im Land

Während am zurückliegenden Wochenende die Kugeln auf den Kegelbahnen im Land Sachsen-Anhalt zwar unter Corona-Bedingungen, aber doch rollten, sind die anstehenden Partien des jetzt folgenden Wochenendes abgesagt.

„Durch die immer weiter stark steigenden Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt hatte sich das Präsidium des LV K/B entschieden, den aktiven Landesspielbetrieb mit sofortiger Wirkung für alle Sektionen vorerst bis einschließlich 9. Januar auszusetzen“, heißt es dazu in einer unter anderem von Präsident Wolfram Beck unterzeichneten Verlautbarung des Landesverbandes.

Mammuts nicht am Ball

Das Punktspiel der Basketball-Bezirksliga zwischen den ASV Mammuts Sangerhausen und den SC Obhausen Monstars sollte am Sonntag in der Sporthalle der BBS angepfiffen werden. Daraus wird aber nichts. Wie Gerd Richter, stellvertretender ASV-Vorsitzender, am Donnerstag auf Nachfrage der MZ mitteilte, fällt die Partie aus: „Obhausen bekommt keine spielfähige Mannschaft zusammen.“