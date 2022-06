Corona-Testzentren schießen in Mansfeld-Südharz wie Pilze aus dem Boden

Die Sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Coronatests lässt in Mansfeld-Südharz neue Stationen aus dem Boden schießen. Doch wer entscheidet über deren Öffnung?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Vier Wochen lang sah es so aus, als wären die Tage der Testzentren gezählt. Ab dem 11. Oktober gab es kaum noch jemanden, der Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest hatte, in die Stationen verliefen sich nur noch vereinzelt Kunden. Doch dann schnellten die Ansteckungszahlen nach oben und es kam die Pflicht zu 3G am Arbeitsplatz.