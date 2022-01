Corona-Pandemie: Omikron-Variante in Mansfeld-Südharz nachgewiesen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Nächste Woche wird es einen Impftag für Kinder geben, bei dem sich 5- bis 11-Jährige gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das kündigte Landrat André Schröder (CDU) in einer Mitteilung an. Dieser soll am 15. Januar von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen stattfinden. „Eltern, die ihre unter 12-jährigen Kinder impfen lassen wollen, können hierfür einen Termin (telefonisch unter 03464 – 535 1969) buchen“, teilte der Landkreis mit.

Viertes Impfteam in Mansfeld-Südharz im Einsatz

200 spezielle Impfdosen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren stünden zur Verfügung. „Der Kinderimpftag soll für mehr Schutz an den Schulen sorgen“, erklärte Landrat André Schröder (CDU). „Sollte das Angebot gut angenommen werden, sind weitere solcher Aktionen möglich. Es gibt aber auch fünf Kinderarztpraxen im Landkreis, die impfen“, betonte er.

Um die Impfkampagne voranzubringen, soll nun auch ein viertes Impfteam im Landkreis helfen. Zudem wird am Freitag, 21. Januar, das Impfzentrum in Sangerhausen länger geöffnet sein. „Somit erhalten an einem Freitag bis abends auch Berufstätige oder Bürgerinnen und Bürger, die unter der Woche auf Montage arbeiten, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen“, warb Schröder.

Omikron im Landkreis angekommen

Ebenfalls neu ist die Tatsache, dass die Boosterimpfungen im Landkreis nun bereits nach drei Monaten seit der Zweitimpfung möglich sind. Damit orientiere man sich an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko), heißt es in der Mitteilung. Unterdessen gibt es zwei bestätigte Fälle mit der Coronavirus-Mutation Omikron.

Um bei den Impfungen voranzukommen, gibt es seit einigen Wochen auch ein mobiles Impfangebot durch die Helios-Klinik. Schröder bedankte sich bei Helios für die Unterstützung. Rund 600 Bürgerinnen und Bürger hätten bereits das Impfangebot vor Ort genutzt, so Schröder. Dieses flankiere die Impfkampagne des Landkreises.