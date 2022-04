Inzidenz von 748,7 Corona-Pandemie: Deutliche Entspannung in den drei Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz

In den drei Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz hat sich die Situation derweil schon länger entspannt. Seit Ende März liegen auf den Intensivstationen in Hettstedt und Eisleben keine Covid-Patienten mehr. In Sangerhausen gibt es gegenwärtig noch einen Intensivpatienten mit Covid19.