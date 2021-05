Hettstedt/Klostermansfeld/Roßla - Corona-News Mansfeld-Südharz: 234 Menschen in Quarantäne / 76 Infizierte

Zwei Achtklässler aus der Sekundarschule Roßla haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb, so teilt der Landkreis Mansfeld-Südharz jetzt mit, werden an diesem Mittwoch die komplette Klassenstufe 8 dieser Schule und die Lehrer der Bildungseinrichtung getestet. Die Ergebnisse der Klostermansfelder Grundschüler, die am Wochenende getestet wurden, liegen laut Landkreis noch nicht vor.



Insgesamt wurden bis Dienstag, 16 Uhr, zehn neue Coronafälle im Landkreis Mansfeld-Südharz bekannt, darunter auch die beiden Roßlaer Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 217 Fälle, die offiziell registriert wurden. Aktuell, so Kreissprecher Uwe Gajowski, befinden sich derzeit 234 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne, aktuell infiziert seien 76 Menschen. (mz)