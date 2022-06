Erst geliebt und dann ungewollt Corona-Lockdown und die Folgen: Haben die Tierheime in MSH vermehrt mit „Fehlkäufen“ zu tun?

Im Tierheim in Gerhofen wurde ein Schäferhund abgegeben, der in der Haltung wohl doch nicht so einfach gewesen ist, wie erhofft. Wie die Lage in den Tierheimen in Mansfeld-Südharz aussieht.